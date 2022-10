Qualificazioni Euro 2024: Italia con Inghilterra, Ucraina, Macedonia e Malta

È in corso a Francoforte il sorteggio dei gironi di qualificazione agli Europei del 2024. L'Italia campione in carica è stata inserita nel gruppo C.

Oggi a Francoforte sono stati sorteggiati i 10 gironi di qualificazione agli Europei del 2024. L’Italia è stata sorteggiata nel gruppo C, insieme ad Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta. Le gare di qualificazione si disputeranno da marzo a novembre 2023. I gironi di qualificazione sono i seguenti:

Gruppo A – Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro;

Gruppo B – Olanda, Francia, Irlanda, Grecia, Gibilterra;

Gruppo C – Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta;

Gruppo D – Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia;

Gruppo E – Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Isole Faroe, Moldovia;

Gruppo F – Belgio, Austria, Svezia, Azerbaigian, Estonia;

Gruppo G – Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania, Lituania;

Gruppo H – Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino;

Gruppo I – Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra;

Gruppo J – Portogallo, Bosnia Erzegovina, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein.

Il regolamento

Tra i paletti del sorteggio, da cui la UEFA ha deciso di escludere la Russia, il divieto di questi accoppiamenti: Armenia/Azerbaigian, Bielorussia/Ucraina, Gibilterra/Spagna, Kosovo/Bosnia ed Erzegovina e Kosovo/Serbia. In ogni gruppo potranno esserci al massimo due nazionali degli otto Paesi che hanno temperature molto rigide in inverno e saranno limitati gli spostamenti superiori alle 8 ore per evitare viaggi difficoltosi. Le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde classificate si qualificheranno per la fase finale, mentre gli ultimi tre posti saranno assegnati a marzo 2024 con i play off.

Ad accedere agli spareggi saranno le vincitrici dei gironi di Nations League, a meno che non si siano qualificate direttamente dalla fase a gironi dell’Europeo.