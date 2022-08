Quelle parole di Lady Diana a Camilla: “Per te e Carlo sarà un inferno”

Lady Diana aveva deciso di affrontare Camilla dopo aver scoperto i tradimenti di suo marito Carlo. Tutto quello che c'è da sapere.

In alcuni nastri registrati dal suo insegnante di dizione, la Principessa Diana avrebbe confessato i retroscena del suo confronto con Camilla all’epoca delle sue nozze con il Principe Carlo.

Diana: lo scontro con Camilla

La principessa Lady Diana è scomparsa il 31 agosto 1997 e senza dubbio gli anni che hanno preceduto la sua scomparsa sono stati lunghi e difficili.

La principessa chiese il divorzio da suo marito, il Principe Carlo, dopo aver scoperto il suo tradimento con Camilla e lei stessa ammisse – in alcuni nastri recuperati dal suo voice coach – di aver affrontato la rivale durante un party esclusivo. Diana avrebbe deciso di accompagnare Carlo a una festa di compleanno organizzata dalla sorella della stessa Camilla e dove sarebbe stata presente ovviamente la rivale e tutte le sue amiche.

“Lei mi terrorizzava. Però mi sono avvicinata, l’ho guardata negli occhi e le ho detto: “Camilla, so tutto quello che sta succedendo tra te e Charles. Non trattarmi come un’idiota”. E lei: “Oh va bene, non è un melodramma, hai tutti gli uomini ai tuoi piedi, due adorabili ragazzini, di cosa hai bisogno di più?”. Le ho risposto: “Voglio mio marito. Mi spiace, vi sto tra i piedi e per voi due sarà un inferno””, si sente dire a Diana nel nastro, e ancora: “Erano lacrime di rabbia.

Sette anni di rabbia. Ma la mattina dopo capii che dentro di me era avvenuto un enorme cambiamento”.

Il principe Carlo e Camilla Parker Bowles sono convolati a nozze nel 2005, 8 anni dopo la tragica scomparsa della principessa triste.