Il Tribunale per i minorenni ha disposto la perizia psichiatrica per il quindicenne che lo scorso 14 di maggio strangolò e uccide Teresa Emma Meneghetti, di anni 82, nel suo appartamento a Milano.

Milano, quindicenne strangola e uccide un’anziana

Era la mattina del 14 maggio 2025 quando un ragazzo di appena 15 anni uccise un’anziana, Teresa Emma Meneghetti nel suo appartamento di via Verro 46 a Milano.

Secondo quanto emerso dalle indagine, il minorenne quella mattina non era andato a scuola ma era andato nel palazzo di via Verro, dove prima viveva assieme alla mamma. Dalle telecamere si vede il giovane aspettare il rientro in casa dell’anziana per poi, verso mezzogiorno, citofonarle: “ero arrabbiato con lei perché nei mesi scorsi le avevo chiesto aiuto e lei non me lo aveva dato. Ho tentato di strangolarla e siamo caduti a terra. Ho visto una lampada e l’ho lanciata contro di lei”, aveva raccontato il giovane agli inquirenti. Sul motivo, il quindicenne ha detto: “le persone sono contro di me e mi sono sfogato su di lei”.

Quindicenne strangola e uccide anziana a Milano: disposta perizia psichiatrica

Il Tribunale per i minorenni è arrivato alla decisione di disporre la perizia psichiatrica sul quindicenne reo confesso di aver ucciso Teresa Emma Meneghetti, 82 anni. L’obiettivo è quello di valutare la capacità di intendere e volere del ragazzo al momento dei fatti e quindi valutarne la capacità di affrontare il processo.