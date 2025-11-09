Sono settimane di grande gioia per Raffaella Fico che non ha nascosto l’emozione nel corso dell’intervista rilasciata nel salotto di Silvia Toffanin, a

Verissimo, parlando della sua vita privata e delle indiscrezioni che da giorni si susseguivano in merito al suo immediato futuro. Facendo un annuncio a

dir poco clamoroso accolto con emozione dal pubblico e dai suoi tanti follower.

Raffaella Fico e l’annuncio che conferma i rumors: “L’abbiamo tanto voluto”

Da tempo si parla del nuovo percorso sentimentale di Raffaella Fico,

innamoratissima del difensore del Monza Armando Izzo. Fidanzati da mesi, la coppia vive a Napoli ed il loro legame procede a gonfie vele. Ed infatti nel corso dell’intervista a Verissimo, l’ex di Mario Balotelli ha rivelato: “Sì, sono fidanzata dopo tanto patire, finalmente è arrivato l’amore vero, lui è un calciatore. Siamo due anime simili, abbiamo gli stessi valori e veniamo dalla stessa terra. Lui è un uomo di altri tempi, mi ha corteggiata a lungo, prima ci siamo sentiti per telefono e poi ci siamo visti. Adesso so cos’è l’amore vero, non mi sono mai sentita così prima. Il matrimonio? Non ne abbiamo ancora parlato, ma potrebbe esserci“.

Sempre alcuni mesi fa il primo ad anticipare quanto recentemente confermato dalla Fico è stato il giornalista Gabriele Parpiglia: “È in dolce attesa, per la felicità del compagno, che per amore dell’ex di Mario Balotelli ha lasciato la moglie. I due sono usciti allo scoperto perché lei ha superato il terzo mese di gravidanza“, aveva rivelato. La 37enne lo ha confermato proprio alla Toffanin: “Per me è come se tutto fosse nuovo, è tanto emozionante. Non ricordo nulla della prima gravidanza e sto scoprendo un nuovo mondo. Poi accanto a me ho il mio uomo e siamo entrambi molto contenti perché l’abbiamo tanto voluto e questo è bello. Siamo entrambi molto contenti. Pia è felicissima, lei ha sempre avuto il desiderio di un fratellino o una sorellina”

Poi ha proseguito: “Quando le ho comunicato la notizia ha fatto i salti di gioia e poi Pia ha un rapporto molto bello con il mio compagno, lui è umile e ha dei modi vecchio stampo, è gentile, generoso e bello d’animo. Sto ancora metabolizzando la novità, è tutto sorprendente, sono così serena. Sono cinque anni che mamma non c’è più, ma sono certa che da lassù mi protegge ed è felice per questa notizia“.