Raffaella Fico, è finita la storia con Piero Neri: “Una delusione”

La bella Raffaella Fico ha annunciato su INstagram di essere tornata single: la sua storia d'amore con Piero Neri è finita

Raffaella Fico è tornata single. La showgirl di Cercola ha raccontato su Instagram di non essere più fidanzata con Piero Neri: “È stata una brutta pagina sentimentale.” La 34enne stava con l’imprenditore, di 11 anni più grande di lei, dall’estate del 2021.

Raffaella Fico ha lasciato il suo fidanzato: “Brutta pagina sentimentale”

A parlare per la prima volta della separazione è stata la stessa Raffaella, che ha dato l’annuncio sui social alle sue centinaia di migliaia di followers. La Fico ha spiegato in una storia di Instagram: “A dire il vero l’ho lasciato…non sono più fidanzata – per poi aggiungere – “Lasciamo stare…brutta pagina sentimentale, si è rivelato per me una grande delusione.” La 34enne non ha dato ulteriori spiegazioni, perciò al momento non si sa per quale motivo lei abbia definito questa storia addirittura come “Una brutta pagina“.

La storia con Piero Neri: chi è l’imprenditore

Fino a poco tempo fa, le cose fra i due sembravano procedere al meglio, con Neri che aveva presenziato alla prima comunione della piccola Pia, figlia della Fico e di Mario Balotelli. Il 45enne, erede di un’impresa mercantile di Livorno, è anche molto amico di Gianmaria Antinolfi: imprenditore che ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip.