Raffaella Fico svela: “Ecco perché sono sparita dal GF Vip”

Raffaella Fico ha svelato i motivi per cui si è definitivamente allontanata dal Grande Fratello Vip.

Dopo una breve permanenza al GF Vip 6 e qualche breve apparizione nello studio del format tv, Raffaella Fico è definitivamente sparita dal programma. Lei stessa ha svelato perché.

Raffaella Fico: l’addio al GF Vip

In tanti si sono chiesti come mai Raffaella Fico abbia deciso di sparire definitivamente dai riflettori del GF Vip 6 e lei stessa ha rotto il silenzio sulla questione:

“Avevo solo voglia di stare con mia figlia Pia e il mio compagno Piero.

A dicembre, poi, sono partita per le vacanze e non potevo tornare dalla montagna. Infine, purtroppo, sono stata male a causa del Covid. Tutto qui: questa è la verità”, ha dichiarato in seguito al suo allontanamento dal programma.

La vita privata

Raffaella Fico è mamma di una bambina, Pia, nata dalla sua storia d’amore con Balotelli, e oggi è legata sentimentalmente all’imprenditore tornasco Piero Neri. La showgirl è riuscita a trovare un equilibrio con Mario Balotelli, con cui ha avuto una lunga battaglia legale per stabilire la paternità di sua figlia.

Oggi il processo sembra essere acqua passata e i due sono riusciti ad andare d’accordo per il bene della figlia Pia.

“Oggi, se ci penso, non mi fa più male mentre un po’ di anni fa, al solo pensiero, stavo male con me stessa – ha aggiunto. Quando accadono queste cose, la prima cosa che ti chiedi è: perché proprio a me? Cosa ho fatto di male? Una donna, comunque, ha il desiderio di formare una famiglia con l’uomo che ami altrimenti non avrei fatto un figlio con lui ”, ha confessato, e ancora: “ Oggi, per fortuna, con lui ho un rapporto bellissimo.