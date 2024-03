Una tragedia ha scosso il quartiere Centocelle di Roma, dove una ragazzina di 13 anni è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua casa. Non è chiara la dinamica dei fatti, subito sul posto sono giunti i soccorritori sanitari ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Ragazzina morta a Centocelle

Una 13enne è morta a Roma, nel quartiere di Centocelle. La tragedia è accaduta intorno alle 14.30 di sabato 9 marzo e la dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.

Dopo la chiamata arrivata dai residenti della zona che hanno sentito il tonfo provenire dalla chiostrina interna dell’edificio, la polizia è arrivata presso l’appartamento in questione, nei pressi della fermata della metro C, Gardenie.

Sembra terribile pensare che una giovane possa suicidarsi ma è proprio l’ipotesi più accreditata in base agli elementi raccolti dalle forze dell’ordine del commissariato Casilino.

Le indagini chiariranno quanto accaduto e al momento si parte ascoltando i genitori della ragazza per capire se avesse problemi di qualche tipo. La salma resterà a diposizione della magistratura.

Tragedia analoga a Centocelle pochi mesi fa

Il quartiere è sconvolto, così come pochi mesi fa c’è stato un fatto simile dove a perdere la vita è stato un ragazzino di 12 anni.

Sempre a Centocelle, precisamente in piazza dei Mirti, il giovane è precipitato dal quinto piano di una palazzina, il 10 ottobre.

In tanti sui social hanno commentato quanto accaduto, esprimendo condoglianze e vicinanza alla famiglia.