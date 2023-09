Ariano Irpino: giovane suicida trovato morto in casa

Giovane si suicida ad Ariano Irpino: trovato morto in casa

Un ragazzo di 28 anni si è suicidato nella sua abitazione ad Ariano Irpino. La triste scoperta è stata fatta dai suoi genitori.

Aveva solo 28 anni il giovane che è stato trovato morto, impiccato, all’interno della sua abitazione. La terribile tragedia si è consumata nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 settembre in contrada Vascavino Pianotaverna, ad Ariano Irpino. La triste scoperta è stata fatta dai genitori, in mattinata. Quando sono arrivati i soccorsi il giovane era già morto da diverse ore.

Giovane suicida ad Ariano Irpino: inutili i soccorsi

Per il momento non si conoscono le motivazioni del triste gesto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri, ma purtroppo tutti i soccorsi si sono rivelati inutili. All’arrivo dei sanitari il giovane era già deceduto da diverse ore. La procura di Benevento è stata informata di quanto accaduto. La salma è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale Frangipane per tutti gli accertamenti medico legali.