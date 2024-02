Gita scolastica, una studentessa non può partecipare perché disabile

Napoli, la gita negata

Come spesso accade a scuola, anche una classe di un liceo di Napoli ha organizzato una piccola uscita. La gita sarebbe stata organizzata per una compagna disabile: uno spettacolo inclusivo al teatro. Nonostante ciò però, la studentessa non ha potuto partecipare alla gita.

Il motivo

Come mai? Questa è la domanda che in molti vi sarete fatti. Essendo la ragazza affetta da tetraparesi, i mezzi non erano adatti a trasportare la studentessa fino al teatro, dalla scuola.

La denuncia della mamma

La mamma della giovane alunna ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. Nella denuncia, la donna ha spiegato che l’amara notizia è arrivata nel giorno della gita, dunque senza preavviso. Lei è dovuta tornare a scuola per riprendere la ragazza che, nel frattempo, è stata ospite di una classe diversa dalla sua. La mamma ha anche spiegato che voleva parlare con il preside dell’istituto per chiedere dei chiarimenti ma sarebbe stata allontanata. Inoltre, pare che questo non sia stato un caso isolato. Come se non bastasse, la madre ha raccontato di aver dovuto acquistare personalmente degli strumenti specifici che sarebbero dovuti essere forniti dalla scuola.

Le indagini sul caso sono attualmente in corso e senz’altro verrà fatta presto chiarezza.