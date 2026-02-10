Ana Yuleisy Manyoma Casanova, 33 anni, è stata uccisa a colpi di fucile dal compagno, Luis Fernando Porras Baloy, 28 anni, il 10 agosto del 2024. Sarebbero oltre mille i messaggi cancellati tra la vittima e l’imputato.

Ragazza fucilata a Siena: si entra nel vivo del processo a carico del compagno

Luis Fernando Porras Baloy, 28 anni, è accusato di omicidio volontario pluriaggravato.

Il giovane, di origine colombiana, avrebbe infatti ucciso la compagna, Ana Yuleisy Manyoma Casanova, a fucilate, il 10 agosto del 2024, all’interno dell’abitazione in cui vivevano a Siena. In Corte d’Assise c’è stata la prima udienza del processo a Luis Fernando Porras Baloy, dove sono stati ascoltati 10 testimoni. L’imputato, che è tornato in custodia cautelare da poco, ha seguito l’udienza senza particolari reazioni. Secondo l’accusa il colpo di fucile non sarebbe stato accidentale, tesi invece che sostiene la difesa del 28enne, sostenendo che lo sparo sarebbe partito durante una manovra sbagliata con l’arma. Secondo l’accusa la relazione tra i due era segnata da maltrattamenti continui, con testimoni che avrebbero notato segni di violenza sulla 33enne (come un occhio nero).

Ragazza fucilata a Siena: cancellati mille messaggi nelle chat tra imputato e vittima

I telefoni cellulari sono un elemento chiave nel processo a carico di Luis Fernando Porras Baloy, accusato di aver ucciso la compagna Ana Yuleisy Manyoma Casanova. A seguito delle analisi tecniche è stato appurato che dal cellulare dell’imputato sarebbero stati cancellati circa mille messaggi nelle chat con la compagna, messaggi eliminati prima del sequestro. Il cellulare del 28enne inoltre avrebbe registrato un blocco anomalo proprio nell’orario in cui è avvenuto lo sparo. La prossima udienza è stata fissata il 13 di aprile.