Serena Gambarotto è morta a 33 anni in ospedale a Treviso, dove era arrivata in codice rosso dopo essere stata travolta da un pirata della strada.

Giovane ragazza morta a Treviso travolta da un’auto pirata

La 33enne Serena Gambarotto è deceduta in ospedale, a Treviso, dove è giunta dopo essere stata travolta da un veicolo pirata mentre stava andando a lavoro.

Stava camminando a bordo strada sulla Statale del Terraglio, poi l’impatto con l’auto pirata, il cui conducente è fuggito senza prestarle soccorso.

Si trovava in quel punto per una breve sosta per comprare le sigarette.

Ragazza travolta da un’auto pirata: il trasporto in ospedale

Sul posto sono giunti i soccorritori sanitari, che hanno trasportato la 33enne – travolta a Preganziol – nell’ospedale di Treviso.

Le sue condizioni sono apparse gravissime fin da subito, infatti è giunta nella struttura in codice rosso e poi è morta nel pomeriggio del 7 ottobre.

L’impatto violentissimo infatti l’ha scaraventata a una distanza di almeno 10 metri, facendola cadere rovinosamente sull’asfalto.

Le indagini in merito all’ennesima morte a causa di un’auto pirata

Tutte le ipotesi sono attualmente al vaglio dei carabinieri, che stanno conducendo le indagini per risalire all’auto pirata e al suo guidatore.

L’identità di quest’ultimo non è chiara ma sappiamo che dovrebbe essere un 60enne. Stava guidando il furgone che ha investito Serena e poi quando si è accorto di cosa era accaduto, l’ha abbandonata morente sulla strada, per evitare conseguenze penali.