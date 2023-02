Travolto e ucciso da un'auto, il pirata della strada: "Per terra non c'era nessuno"

Travolto e ucciso da un'auto, il pirata della strada: "Per terra non c'era ne...

"Ero convinto di aver preso in pieno un cartello": queste le parole del pirata della strada che ha travolto e ucciso in auto Fabrizio.

Un uomo di 55 anni è stato travolto e ucciso da un auto.

Il colpevole ha dichiarato di non essersi neppure accorto della sua presenza sulla strada.

55enne investito e ucciso

Fabrizio Copetti, banchiere di 55 anni, è stato travolto e ucciso da un pirata della strada. Il colpevole è stato identificato: si tratta di un 57enne padovano. Interrogato dagli agenti, si è giustificato così: «Io non l’ho visto, ho sentito l’impatto e sono anche sceso ma a terra non c’era nessuno».

Copetti era stato rinvenuto nella sera di lunedì 6 febbraio, agonizzante sul ciglio della strada, fra via Avanzo e via del Plebiscito a Padova, con lesioni alla testa e al volto.

Trasportato immediatamente in ospedale, è morto poco dopo a causa delle gravissime ferite.

Le indagini e le parole del colpevole

Dell’auto e dell’automobilista non era stata individuata nessuna traccia. E nessun testimone aveva assistito alla scena. Fortunatamente, le telecamere, pur non riprendendo direttamente l’impatto, hanno immortalato le auto che in quel momento passavano in zona e per la Polizia è stato facile individuare il responsabile.

Interrogato dagli agenti, ha così rispoto il colpevole – ora accusato di omicidio stradale: