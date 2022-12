Ragazza scomparsa sul traghetto per Palermo: per i consulenti dei Pm è suicidio

Ragazza scomparsa sul traghetto per Palermo: per i consulenti dei Pm è suicidio innescato dalla fine della storia con il suo fidanzato

Ragazza scomparsa sul traghetto per Palermo: per i consulenti dei Pm il suo è stato un suicidio: Gaia Randazzo avrebbe deciso di farla finita mentre raggiungeva Palermo sul natante in rotta verso la Sicilia.

Il dato è che a parere dei consulenti della Procura di Palermo la verità storica è una.

Ragazza scomparsa sul traghetto: è suicidio

Ed è quella terribile per cui Gaia Randazzo si sarebbe tolta la vita e la ragazza scomparsa la notte tra il 10 e l’11 novembre sul traghetto della Gnv partito da Genova diretto verso la Sicilia avrebbe messo in atto un gesto incolsulto. Questo sarebbe emerso dalla consulenza sul cellulare della 20enne di Codogno.

La giovane, secondo quanto stabilito dal tecnico incaricato dalla Procura di Palermo, si sarebbe suicidata lanciandosi in mare.

Consulenza a disposizione della famiglia

La deduzione tecnica è adesso a disposizione anche dei legali della famiglia della giovane, famiglia che invece da giorni grida al possibile omicidio. Lo studio si basa su alcuni video girati da Gaia. Da quei frames “si comprende chiaramente la sua volontà di farla finita probabilmente per la fine del rapporto con il fidanzato”, secondo quanto riportato dai media che hanno trattato la triste notizia.