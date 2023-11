È davvero drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto nella serata di ieri, lunedì 6 novembre, fra le strade di Zola Pedrosa, vicino a Bologna. Nel sinstro sono stati coinvolti uno scooter, un camioncino e un’automobile: ci sono stati quattro feriti e un morto.

Ragazza travolta e uccisa nell’incidente: la dinamica

La dinamica dell’incidente avvenuto ieri sera è ancora tutta da determinare, ma dalle prima informazioni che arrivano sembra che la ragazza, 19 anni che di nome faceva Jemmali Hanin, sia stata travolta ed uccisa da un camioncino poco dopo essere scesa dalla sua auto. Con lei c’era anche suo padre, anche lui investito, ma in maniera meno grave, tanto da aver riportato solo alcune ferite. Anche la sorella di Jemmali, una bimba di 10 anni, è stata coinvolta nel sinistro: la bimba è stata portata in ospedale per gli accertamenti del caso, ma è già stata dimessa. Ferite nell’incidente anche altre due persone.

Ragazza travolta e uccisa nell’incidente: il decesso

La macchina, secondo quanto si apprende, si sarebbe fermata nel buio a bordo strada perché priva di benzina, in quel momento sono sopraggiunti gli altri due mezzi che hanno causato l’incidente con la 19enne e suo padre che erano scesi dal veicolo. I carabinieri stanno ancora lavorando sul caso per determinare la sua esatta dinamica e far luce sulle responsabilità dei protagonisti.