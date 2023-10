Ragazza uccisa durante un rave in Israele: il padre localizza il cadavere

Una giovane di 24 anni d nome Danielle è stata trovata dal padre. Uccisa in Israele, dove si trovava col fidanzato, è stata localizzata grazie a "trova il mio iPhone".

Danielle Waldman è il nome della 24enne uccisa insieme al suo fidanzato in Israele, dove si trovavano per un rave. I due sono stati crivellati di colpi dai terroristi palestinesi e il padre di lei è riuscito a trovare il suo corpo tramite un’app per smartphone.

Ragazza uccisa in Israele trovata dal padre

Grazie al servizio “trova il mio iPhone”, Eyal Waldman è riuscito a trovare il corpo di sua figlia Danielle. La giovane aveva solo 24 anni e si trovava in Israele insieme al fidanzato.

Da giorni l’uomo non aveva sue notizie e credeva che fosse stata rapita da Hamas, tuttavia quando è riuscito a localizzare la posizione del cellulare, ha capito che invece era stata uccisa.

La ragazza, originaria della California, è una delle 260 vittime di una strage con cui i terroristi in Israele, hanno fatto irruzione al NovaMusic Festival a Gaza, trucidando i presenti.

Danielle partecipava a quel rave party in Israele con il fidanzato conosciuto durante il servizio militare e con cui faceva coppia da 6 anni. Avevano in progetto di sposarsi.

Il racconto del padre di Danielle, la giovane uccisa in Israele

Come tante altre persone anche Danielle e Noam (il compagno) fuggivano dai terroristi. Eyal l’ha scoperto perché si è recato proprio in Israele insieme a un amico nella speranza di ritrovare la figlia.

“Ho trovato il corpo di mia figlia grazie all’app di iPhone, era in una macchina con cui aveva cercato di fuggire da Hamas. L’auto era stata colpita dai proiettili di almeno tre pistole diverse, questo abbiamo capito dai bossoli ritrovati sul posto”.

Waldman ha ricordato la figlia, dicendo con amarezza che quel festival a cui partecipavano i ragazzi era dedicato alla pace e all’amore, invece lei e tanti giovani hanno trovato una morte orribile.