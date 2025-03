Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 18. La vittima è stata trasportata in codice rosso in ospedale.

Nel tardo pomeriggio di ieri, 13 marzo, un ragazzo di appena 19 anni è stato accoltellato alla fermata di un bus a Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia. Arrestato il responsabile, ecco di chi si tratta.

Ragazzo accoltellato a Gardone Val Trompia

Ieri pomeriggio, nei pressi di una fermata di un bus a Gardone Val Trompia, è andata in scerna una lite tra un gruppo di giovani. A un certo punto uno di loro, di 19 anni, è stato raggiunto da alcune coltellate, al collo e all’addome. Sul posto sono intervenuto subito l’automedica e l’ambulanza ma, viste le condizioni del ragazzo, apparse subito serie, è servito l’elisoccorso per trasportarlo agli Spedali di Brescia, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Al momento si trova in rianimazione in prognosi riservata, le condizioni sono stabili. Il responsabile dell’accoltellamento è fuggito subito dopo il fatto ma è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri. Ecco chi è.

Chi è il responsabile dell’accoltellamento a Gardone Val Trompia

Dopo essere fuggito, il responsabile dell’accoltellamento a un 19enne a Gardone Val Trompia è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri. Si tratta di Simone Lazzari, 20 anni, residente a Marcheno, con precedenti. Il ragazzo è accusato di tentato omicidio. Il coltello usato per l’aggressione è stato sequestrato.