Un ragazzo di 15 anni è stato trovato morto dai genitori nella loro casa di Concorezzo, in provincia di Monza. A causare il decesso un probabile malore.

Episodio tragico a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza, dove nella giornata di giovedì 17 giugno un ragazzo di soli 15 anni è stato trovato morto nela sua abitazione dai genitori. Al momento non sono ancora del tutto chiare le cause del decesso del giovane, anche se l’assenza di sgni di violenza sul corpo lascia presumere che sia rimasto vittima di un malore fatale.

Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, a cui è stato affidato il compito di appurare le cause del decesso.

Ragazzo di 15 anni trovato morto in casa dai genitori, il sindaco: “Una giovane stella è volata in cielo”

Il giovane, che tra poco avrebbe compiuto 16 anni, è stato trovato esanime nel suo letto dai genitori, che hanno immediatamente chiamato il 112. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari dell’Azienda regionale emergenza urgenza non hanno però potuto fare molto e tutto quello che potevano fare era constatare il decesso del giovane.

Ragazzo di 15 anni trovato morto in casa: non è chiaro se verrà disposta l’autopsia

Nell’abitazione in cui è avvenuta la tragedia sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Vimercate, che ora dovranno fare luce sulle cause della morte del giovane ragazzo. Al momento tuttavia non si sa ancora se sul corpo del 15enne, che non è chiaro se soffrisse di particolari patologie, verrà disposta l’autopsia o se l’autorità giudiziaria darà subito il nulla osta per i funerali.

Ciò che è certo però, è che sul corpo dell’adolescente non c’erano segni di violenza.

Ragazzo di 15 anni trovato morto in casa: il cordoglio del sindaco di Concorezzo

Sulla morte del giovane si è espresso anche il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, che in un post pubblicato su Facebook nella giornata del 17 giugno ha scritto: “Oggi è un giorno triste per Concorezzo. Una giovane stella è volata in cielo. La nostra comunità si stringe in preghiera attorno alla famiglia”. Numerosi anche i commenti di cordoglio sotto il post del primo cittadino: “Che brutta notizia, ancora non ci posso credere.La stessa età di mio figlio,mi viene addosso l’angoscia”, ma anche “Una disgrazia enorme. Non ci sono parole x commentare. Un abbraccio forte alla famiglia”.