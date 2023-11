19enne trovato morto a casa dell'amico 50enne: indagini in corso

19enne trovato morto a casa dell'amico 50enne: indagini in corso

Lorenzo Germani è stato trovato morto a casa di un amico di 50 anni, che lo stava ospitando. Il giovane sarebbe morto mentre dormiva, ma le indagini sono in corso.

Ragazzo trovato morto in casa dell’amico 50enne: indagini in corso

Lorenzo Germani, di 19 anni, è stato trovato morto nel letto, a casa di un amico di 50 anni che lo ospitava. Probabilmente è morto mentre dormiva. A trovare il corpo l’amico, che ha lanciato l’allarme. Sul posto i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del ragazzo. Verrà effettuata l’autopsia me secondo un primo esame esterno non ci sarebbe nessun segno di violenza.

Ragazzo trovato morto in casa dell’amico 50enne: la ricostruzione

Secondo quanto ricostruito, l’allarme al 118 è stato dato dall’amico intorno alle 13 di ieri, 7 novembre. L’uomo ha spiegato di aver visto che il giovane non usciva dalla stanza nonostante fosse ora di pranzo, per cui è andato a chiamarlo, ma quando ha visto che era immobile ha chiamato i soccorsi. Le indagini sono in corso.