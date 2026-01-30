Una neonata morta a Ragusa ha sconvolto la famiglia e la comunità locale. Anche in assenza di segni di violenza, eventi come questo richiedono indagini approfondite per accertare le cause e comprendere cosa possa aver provocato una tragedia così improvvisa.

Ragusa, neonata di pochi giorni morta tra le braccia della madre

Come riportato da La Sicilia, un drammatico episodio ha scosso questa mattina Vittoria, in provincia di Ragusa.

Una neonata di appena 26 giorni è morta improvvisamente mentre era tra le braccia della madre durante l’allattamento nella loro abitazione del quartiere San Giovanni-Trinità. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, per la piccola non c’è stato nulla da fare.

La famiglia, originaria e già con altri figli, è rimasta profondamente colpita da questa improvvisa perdita, che ha lasciato sgomenta l’intera comunità locale.

Ragusa, neonata di pochi giorni morta tra le braccia della madre: disposta l’autopsia

Il sostituto procuratore Gaetano Scollo ha disposto l’autopsia sul corpicino della neonata per chiarire le cause del decesso, anche in assenza di segni evidenti di violenza. Sul luogo sono intervenuti la polizia di Stato e la polizia locale per eseguire i rilievi, senza rilevare elementi che possano far pensare a un decesso non naturale.

Tra le ipotesi considerate vi sono un arresto cardiaco improvviso o complicazioni legate alla sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS), tra le principali cause di decesso nei primi mesi di vita.