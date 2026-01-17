Tragedia a Verderio, in provincia di Lecco: un neonato senza vita è stato trovato questa mattina dai genitori nella loro abitazione, scatenando immediatamente l’intervento dei soccorsi e delle autorità.

Dramma a Verderio: neonato di un mese trovato senza vita dai genitori

Questa mattina, sabato 17 gennaio, un tragico evento ha scosso la comunità di Verderio: un bambino di appena un mese è deceduto dopo essere stato trovato privo di sensi dai genitori all’interno della loro abitazione.

Come riportato da Il Giorno, secondo quanto riferito dalla madre, il piccolo era stato allattato nelle prime ore della mattina e poi entrambi si erano riaddormentati nel letto matrimoniale. Al risveglio, verso mezzogiorno, la donna si è accorta che il neonato non respirava più, in arresto respiratorio e cianotico. Immediata la chiamata al 112, che ha mobilitato i Carabinieri della Radiomobile di Merate e un’ambulanza del 118 per i soccorsi.

Dramma a Verderio: neonato di un mese trovato senza vita, inutili i soccorsi

Per ridurre i tempi di trasferimento, i genitori sarebbero stati accompagnati insieme al piccolo sull’auto di servizio dei Carabinieri fino al pronto soccorso dell’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate. Nonostante i tentativi dei medici di rianimare il bambino, ogni sforzo si è rivelato inutile e il decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo in ospedale.

La famiglia, già con altri due figli che in quel momento erano dai nonni, è sotto choc. La salma del neonato è stata posta sotto sequestro su disposizione dell’Autorità giudiziaria, che ha avviato gli accertamenti medico-legali necessari per chiarire le cause della morte. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, dalla morte improvvisa in culla a un possibile incidente domestico.