Sicilia sotto choc, ieri sera a Vittoria, in provincia di Ragusa, un ragazzo non ancora maggiorenne è stato rapito da un gruppo di uomini armati e col volto coperto.

Ragusa, minorenne rapita da uomini armati e col volto coperto

Ieri sera, al quartiere Forcone a Vittoria, in provincia di Ragusa, un minorenne è stato rapito da uomini armati e col volto coperto i quali, a bordo di una Fiat Panda, lo avrebbero chiamato per nome e poi costretto a seguirli in auto.

Insieme al ragazzo c’erano alcuni suoi amici, oltre ad altri testimoni. Secondo le prime ricostruzioni, gli uomini incappucciati avrebbero avvicinato il gruppo, chiamato per cognome il ragazzo, dicendo agli altri che non correvano pericolo, in quando “vogliamo solo lui”. Le indagini sono partite subito, sono già state acquisite le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza.

Ragusa, chi è il minorenne rapito

Sono stati gli amici che erano con lui ad avvertire per primi le autorità del rapimento del minorenne da parte di uomini armati e incappucciati. Secondo quando si apprende, il ragazzo sarebbe il figlio di un noto imprenditore ortofrutticolo della città. Si indaga per capire il motivo del rapimento, se ad esempio per ragioni economiche o c’è anche l’ipotesi di un regolamento di conti. Intanto il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha convocato una giunta straordinaria per ribadire il bisogno di rafforzare la presenza di forze dell’ordine in città.