Quello che doveva essere un semplice compleanno si è trasformato in un incubo a Roma. Un minorenne è stato preso a bastonate e insultato da tre bambini. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, mentre le famiglie dei piccoli aggressori sono state coinvolte dalle autorità. L’episodio ha lasciato amici e parenti sotto choc.

Roma, minorenne bastonato e insultato durante il compleanno

Una festa di compleanno si è trasformata in un incubo per un bambino di 9 anni nel parco delle Magnolie, nel quartiere Fidene, alla periferia di Roma.

Durante il pomeriggio di venerdì, il festeggiato è stato prima preso di mira con insulti e poi colpito al volto con un bastone da tre suoi coetanei, di 7, 9 e 11 anni, mentre giocava a pallone con gli amici. Soccorso immediatamente, il piccolo è stato trasportato in codice giallo in ospedale e sottoposto a un intervento maxillo-facciale.

Le ferite, seppur serie, non sarebbero gravi. Da una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe scattata a seguito delle provocazioni dei tre bambini, anche se i motivi precisi rimangono da chiarire.

Roma, minorenne bastonato e insultato durante il compleanno: tre bambini denunciati

I tre minori, residenti nella zona, sono stati identificati dalle forze dell’ordine e l’episodio è stato denunciato. Essendo tutti minori di 14 anni, non sono imputabili, ma è quasi certo che la Procura di Roma riceverà un’informativa sul caso.