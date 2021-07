Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle per Amici?

Secondo alcune anticipazioni, pare che Raimondo Todaro possa entrare a far parte del cast della prossima edizione di Amici, il talent show di Canale 5.

Fremono i preparativi per il ritorno della prossima edizione di Amici. Il talent show Di Maria De Filippi, infatti, tornerà in onda, con la sua ventesima stagione, sabato 18 settembre 2021. Insomma, rispetto agli anni passati, si tratta di una partenza in anticipo di circa due mesi.

Ciò è dovuto senza dubbio al grande successo i termini di ascolti e share raccolti dalla scorsa edizione, che è arrivata a picchi del 30%. Se il cast dei professori che siederanno dietro la scrivania della scuola più famosa d’Italia sembra essere già definito e confermato in Toto, pare che ci saranno nuovi ingressi nella trasmissione.

Raimondo Todaro verso Amici?

Secondo alcune anticipazioni, infatti, potrebbe arrivare nel cast del programma di Maria De Filippi, un ballerino d’eccezione.

Si tratta di Raimondo Todaro, uno dei maestri storici di Ballando con Le stelle, trasmissione di Rai 1 che, per anni, è andata in onda proprio contro Amici. Nelle ultime ore, proprio Raimondo, sul suo profilo Instagram, ha fatto un lungo post in cui ha dichiarato di aver lasciato lo show di Milly Carlucci.

Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle

Ecco le parole di Raimondo Todaro sull’abbandono di Ballando con le Stelle.

“Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita, e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le stelle e su tutti Milly Carlucci. All’epoca ero appena maggiorenne, ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire. Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli.

Ed è per questo motivo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi ha hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro”.

Raimondo Todaro e i nuovi progetti lavorativi

Insomma, quali potranno essere le nuove sfide e i nuovi stimoli di cui parla tanto Raimondo? Secondo i ben informati si starebbero definendo le menzioni che il catanese andrebbe a svolgere nel cast di Maria De Filippi. Come i ben informati ricordano, già nel corso dell’ultima edizione, Raimondo era apparso nel programma di Canale 5. In quell’occasione suo compito era giudicare le esibizioni dei ballerini rimasti in gara.