Secondo le prime stime dell’Istat vi è un rallentamento dell’inflazione a settembre.

L’Istat: rallentamento lieve dell’inflazione

L’indice nazionale dei prezzi al consumo per la nazione (Nic), sembrerebbe registrare un aumento dello 0,2% su base mensile e del 5,3% su base annua, da +5,4% del mese precedente.

L’Istat, poi sottolinea che rallentano i prezzi dei beni alimentari, per cura della casa e della persona da +9,4% a +8,3% e quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto da +6,9% a +6,6%.

Import-Export: dati su base mensile

Interessante poi osservare l’andamento dell’import-export con i paesi extra Ue27, un aumento su base mensile per le esportazioni +7,1% e per le importazioni +3,8% questo aumento sembrerebbe provenire da maggiori vendite di energia (+49,5%) e beni di consumo non durevoli (+8,5%).

Le importazioni hanno avuto invece un forte rallentamento (-32,7%) come riporta ansa.it, più ampia per energia -52,2%.