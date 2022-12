Realizza 18mila magliette dell'Inghilterra campione del mondo: "Aiutatemi"

Un imprenditore era così sicuro che la sua Inghilterra avrebbe vinto i Mondiali, che ha preparato in anticipo quasi 20mila magliette celebrative.

Tra le grandi deluse di Qatar 2022 c’è sicuramente l’Inghilterra, che si è arresa ai quarti di finale contro la Francia. Gli uomini di Soutghate devono incassare un’altra amara sconfitta, facendo anche mea culpa per l’errore dal dischetto di Harry Kane che avrebbe siglato il 2-1 inglese.

Ma oltremanica c’è anche chi deve fare i conti con la proverbiale beffa oltre al danno. Un imprenditore era molto fiducioso sulle potenzialità dell’Inghilterra: proprio per questo Karl Baxter, grossista della regione del Dorset, ha deciso di rischiare, facendo realizzare la bellezza di 18mila maglie celebrative del trionfo della nazionale dei 3 leoni ai Mondiali 2022.

Un azzardo, soprattutto in termini di scaramanzia, che si è rivelato un flop.

Un investimento importante quello di Baxter, che ha prodotto queste magliette di colore bianco, rosso e blu, con le scritte in primo piano: “Inghilterra, vincitori della Coppa del mondo 2022, finalmente a casa“.

Dopo il flop contro la Francia, Baxter ai microfoni del Daily Star si è detto devastato, sia dalla sconfitta della sua nazionale, sia per l’investimento:

«Sono assolutamente devastato dall’eliminazione dell’Inghilterra […] ero sicuro che avrebbero vinto il torneo di quest’anno. Quando un fornitore mi ha contattato per vendere le magliette, semplicemente non potevo dire di no. Ma ora mi sono rimaste 18.000 magliette che dicono di aver vinto e non sono sicuro di cosa fare».