Nel corso dell’ultima puntata di Reazione a catena, i Tieni il tempo hanno commesso un errore inspiegabile. La teoria dei fan è una: si sono messi d’accordo perché il quiz era facilissimo.

Reazione a catena: Tieni il tempo “si sono messi d’accordo”

I campioni di Reazione a catena, i Tieni il tempo non sono ancora riusciti a portare a casa il montepremi. Nell’ultima puntata del programma di Rai1, arrivati all’Ultima parola, hanno commesso un errore inspiegabile. Secondo i telespettatori non c’è alcun dubbio: “si sono messi d’accordo“.

Tieni il tempo: l’errore inspiegabile

I Tieni il tempo, trio composto da Giangi, Laura e Riccardo, noti anche come la famiglia Celli, nel corso dell’ultima puntata di Reazione a catena hanno accumulato un bel gruzzoletto: 95mila euro. Nel gioco, il termine finale era Oro, mentre la successiva iniziava con la lettera M e finiva con la O. I concorrenti, per avere qualche chance in più, hanno acquistato il terzo elemento, che era Piazzato. Per provare a vincere 47.500 euro, i campioni hanno dato come risposta Mattino, parola sbagliata.

Reazione a catena, Tieni il tempo: qual era la parola giusta?

La parola giusta era Massiccio e per i telespettatori era semplicissima da indovinare. Possibile che i Tieni il tempo abbiano sbagliato di proposito? Tra i tanti commenti social dei fan di Reazione a catena si legge: “Palesemente si sono messi d’accordo per sbagliare“, oppure “Oggi ultima catena e ultima parola facilissime“, o ancora “Non ci credo che non è venuto a nessuno dei tre dai…“.