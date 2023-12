Rebecca Staffelli in tribunale per la denuncia al trapper Simone Rizzuto: l'artista sceglie il rito abbreviato.

Rebecca Staffelli ha sporto denuncia contro il trapper Simone Rizzuto e un altro ragazzo sconosciuto di nome Simone P. A causa loro, la figlia dello storico inviato di Striscia la Notizia ha anche dovuto cambiare casa.

Rebecca Staffelli denuncia il trapper Simone Rizzuto

Mentre è impegnata come opinionista social del Grande Fratello, Rebecca Staffelli si è dovuta anche presentare in tribunale. Qualche tempo fa, la giovane ha sporto denuncia contro il trapper Simone Rizzuto e un altro ragazzo sconosciuto, tale Simone P. di Sondrio.

Perché Rebecca Staffelli ha denunciato Simone Rizzuto?

Rebecca ha presentato regolare denuncia contro Rizzuto a causa di una canzone che contiene una stupida frase rivolta a lei, mentre l’altro ragazzo perché ha contribuito a rendere virale la ‘dedica’ del Trapper. La frase che ha costretto la giovane Staffelli a cambiare casa è: “20900 delinquenti / scop**mo la figlia di Staffelli“. 20900 è il codice di avviamento postale di Monza, città di nascita di Rebecca.

Le dichiarazioni di Rebecca Staffelli in tribunale

Il Corriere della Sera riporta le dichiarazioni della Staffelli in tribunale:

“Per colpa di quella canzone ho dovuto cambiare casa. Non sapevo esistesse questa canzone, fino a che non ho visto sui social questo sconosciuto che cantava la frase su di me. Un incitamento alla violenza che ha scatenato in me molta paura perché istigava altre persone a farmi del male. Ed è stata seguita da insulti e minacce di altri che avevano condiviso a catena. Ho dovuto cambiare casa, avevo paura di uscire da sola”.

Rebecca è finita nel mirino di Simone Rizzuto a causa di un servizio sulla musica trapper del padre Valerio Staffelli. Come si concluderà questa faccenda? Ancora è presto per saperlo. L’artista ha scelto il rito abbreviato e sarà processato a gennaio 2024, mentre lo sconosciuto ha optato per il giudizio ordinario.