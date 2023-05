Redditi, il Modello 730 precompilato 2023 è online: come inviarlo

Dovrà essere mandato entro il 2 ottobre 2023: il nuovo e più "smart" Modello 730 per 2023 è online, ecco come inviarlo

Con la fine del mese di aprile e dopo la “rivoluzione” decisa dall’Agenzia delle Entrate a febbraio è tempo di dichiarazioni dei redditi, il Modello 730 precompilato 2023 è online: ecco come inviarlo. Il dato è che a partire dal pomeriggio di domani, martedì 2 maggio, le dichiarazioni precompilate e redatte dall’Agenzia delle Entrate potranno essere consultate. Poi c’è un altro step: da giovedì 11 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi.

Modello 730 precompilato 2023, come inviarlo

Ma di cosa parliamo? Di una dichiarazione dei redditi precompilata con diversi dati già inseriti. Al suo interno ci sono le spese sanitarie, quelle universitarie, perfino le spese funebri ed i premi assicurativi. Senza contare poi i contributi previdenziali ed i vari bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Accettando online il 730 precompilato senza apportare modifiche non bisognerà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali. Ma come si fa ad inviarli?

Spid, Cie o Cns per accedere ed operare

Occorrono le credenziali per accedere all’area riservata: sono lo Spid, la Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Con quelle credenziali occorre accedere alla propria area riservata ed in linea generale il 730 precompilato è “predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati”. A quel punto, seguendo le facili istruzioni sul sito, si potrà inviare il modello o prima modificarlo con voci aggiuntive eventualmente “suggerite” Il 730 precompilato dovrà essere inviato entro il 2 ottobre 2023.