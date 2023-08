Sospensioni del Reddito: l’Italia dei record. Sono ben 169mila le famiglie attualmente beneficiarie del sussidio che hanno ricevuto dall’Inps il messaggio di avviso della sospensione dello stesso a partire dal mese di agosto. Napoli, Roma e Palermo sono le province maggiormente interessate dallo stop. Ma ecco di seguito i numeri e la classifica delle varie aree dello Stivale.

Sicilia da record: più di 37mila stop al reddito

Il messaggio è arrivato a chi si trova in nuclei familiari nei quali non ci sono componenti disabili, minori o over 65, come previsto dalla nuova normativa. Con oltre 21.500 sospensioni, il Napoletano si aggiudica il primo posto sul podio delle sospensioni. A seguire c’è la provincia di Roma che, con una cifra pari a 12.225 avvisi di sospensione, precede l’area di Palermo che completa il podio con 11.573 stop. Stando ai dati dell’Inps, a livello regionale tuttavia è la Sicilia la più toccata dalla normativa del nuovo sistema: 37.600 avvisi di sospensione, circa mille in più della Campania.

Coi dati alla mano: le cifre delle altre città italiane

A livello provinciale, spiccano i numeri di Catania (9mila interruzioni), Caserta (7.635, al pari dell’intera Lombardia), Cosenza (5.234) e Salerno (4.806). Solo all’ottavo posto compare per la prima volta una provincia del Nord: Torino (4.615 sospensioni). La seguono Reggio Calabria (3.714), Milano (3.278), Trapani (3.144), Agrigento (2.986) e Lecce (2.939). A rimanere invece sotto quota cento sono solo in cinque: Bolzano (29), Belluno (59), Aosta (71), Gorizia (98) e Lecco (99).