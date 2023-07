Lo stop imposto al reddito di cittadinanza dal Governo ha mandato su tutte le furie l’ex premier Giuseppe Conte che continua a difendere la misura bandiera del Movimento 5 Stelle. Il leader dei 5S, inoltre, ha accusato l’esecutivo di volere una commissione d’inchiesta che indaghi sui mancati controlli al RdC per trovare un capro espiatorio, non avendo l’onesta di assumersi la “responsabilità delle sue scelte”.

Conte sul reddito di cittadinanza: “Commissione d’inchiesta? Il Governo cerca un capro espiatorio”

“La decisione del governo di interrompere il sostegno alle fasce della popolazione più in difficoltà sta provocando un disastro annunciato e un grave danno all’economia del Paese, perché questi sono soldi che entravano nel circuito dei consumi”. A dichiararlo è stato l’ex premier e presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, rispondendo ad alcune domande sulla sospensione del reddito di cittadinanza che gli sono state poste dai giornalisti radunati a Montecitorio nel pomeriggio di lunedì 31 luglio.

“Abbiamo invitato Meloni a convocare un Cdm per provvedere subito a porre un rimedio a queste decisioni sciagurate”, ha continuato Conte.

La difesa dell’ex premier

Il leader pentastellato, poi, si è difeso dalle accuse che l’esecutivo ha rivolto ai 5S. “Ci accusano di voler far esplodere una bomba sociale? Un comportamento ignominioso. Non ribaltiamo i ruoli, accusarci è follia pura”, ha tuonato. “Se aderiremo al sit-in? Noi non dobbiamo aderire per fomentare una protesta, il nostro ruolo è lavorare in Parlamento e raccogliere il disagio sociale come abbiamo sempre fatto”.

Infine, Conte ha fermamente bocciato la proposta avanzata da Fratelli d’Italia di istituire per indagare sui mancati controlli al RdC. “È normale che un governo annunci di volere trovare un capro espiatorio nella gestione dell’Inps? Si assumano la responsabilità delle loro scelte”, ha dichiarato l’ex premier.