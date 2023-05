Giallo a Reggio Emilia. Nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 maggio, un ragazzo è stato ucciso a coltellate nella stazione ferroviaria. Si tratterebbe di un diciottenne di nazionalità tunisina, il suo cadavere è rimasto a lungo sulla banchina di un binario.

La dinamica dell’aggressione

Da quanto emerso finora non ci sarebbero testimoni diretti dell’aggressione (avvenuta intorno alle 3:20). L’unica persona che dopo diverse ore ha visto il giovane a terra è quella che ha lanciato l’allarme al 118 e alle forze dell’ordine: quando sono arrivati i soccorsi il diciottenne era già morto. Letali per lui le coltellate alla parte alta del petto, poco al di sotto della scapola destra. I carabinieri sono a lavoro per la ricostruzione della dinamica e del movente del delitto, sui quali non si sa ancora nulla: riposte speranze nella visualizzazione delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Dell’aggressore per il momento nessuna traccia.

La stazione di Reggio Emilia è invivibile

L’aggressione di questa notte non è che l’ennesimo delitto registrato attorno alla stazione di Reggio Emilia, da mesi ormai motivo di preoccupazione e terrore per i residenti della zona. Solo lo scorso sabato c’era stata una rissa in cui sono volate bottiglie di vetro: filmata la scena, i residenti esasperati hanno provveduto a chiamare le autorità.