È stato arrestato in Francia l’uomo accusato di violenza sessuale su 4 donne di Reggio-Emilia. Era ricercato anche in Germania per lo stesso crimine.

È stato rintracciato e arrestato l’uomo accusato di violenza sessuale su quattro donne di Reggio-Emilia. È stata proprio la polizia del comune italiano a lanciare l’allarme e a rintracciarlo.

Sull’identità del colpevole non si hanno ancora notizie, ma è stato fermato in Francia, e ora si trova detenuto nel Paese proprio con l’accusa di violenza sessuale. Non sono ancora stati definiti i tempi e i modi dell’estradizione per lo stupratore.

Le operazioni di indagine e i precedenti in Germania

L’uomo – come accennato precedentemente – è stato fermato dalla Polizia di Stato di Reggio-Emilia. L’operazione di cattura dello stupratore però è stata possibile grazie alle indagini svolte attraverso i canali di comunicazione internazionali e la collaborazione tra i vari Stati, Francia e Italia soprattutto.

L’uomo era accusato di stupro ed era ricercato anche in Germania. Tuttavia, sulla questione e sui crimini avvenuti in questo Paese non ci sono ancora informazioni certe.