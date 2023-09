A causa dei temporali che hanno colpito l’Emilia Romagna, una scuola a San Martino di Rio, in provincia di Reggio Emilia, si è allagata e la data di inizio è stata posticipata.

Reggio Emilia, la scuola si allaga: posticipato l’inizio delle lezioni

I temporali che hanno colpito l’Emilia Romagna, come previsto dall’allerta meteo per venerdì 15 settembre, hanno avuto delle conseguenze. Un violento nubifragio si è abbattuto a Forlì, nelle zone già colpite dall’alluvione dello scorso 16 maggio, con strade allagate e disagi. Le precipitazioni hanno poi interessato le pianure delle province di Bologna, Modena e Parma. A San Martino in Rio, nel Reggiano, la data di inizio della scuola è stata posticipata a lunedì, a causa degli allagamenti.

Reggio Emilia, violenti temporali: l’allarme dei cittadini

A Forlì, intorno alle 5.30, sono caduti ben 45 millimetri di pioggia in pochi minuti. Il nubifragio si è abbattuto nelle zone già colpite dall’alluvione, ovvero Romiti e San Benedetto. Gli allagamenti si sono verificati soprattutto nella zona di via Gorizia, via Pelacano, via Lunga e relative traverse e tra via Locchi-Nervesa e alla Cava. Sono state fatte tante telefonate ai vigili del fuoco perché i cittadini erano molto preoccupati per garage e scantinati allagati. Gli interventi sono stati una decina.