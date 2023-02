Regionali, Fontana: "La gente ha capito che durante il Covid abbiamo dato il massimo"

"La storia è venuta a galla" ha affermato Fontana riferendosi alla gestione della pandemia e del suo peso sul risultato delle regionali in Lombardia

Nell’analisi del risultato delle votazioni alle Regionali in Lombardia che definisce “oltre le aspettative”, Attilio Fontana parla anche della passata gestione della pandemia dovuta, a suo avviso, a una ‘ narrazione lontana dai fatti’.

Regionali, la riconferma di Fontana

Nell’analisi dei risultati delle elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio, uno dei dati che più è stato oggetto di analisi è quello legato alla riconferma di Fontana e della sconfitta di D’amato. Il dato che emerge è quello che la gestione della pandemia Covid con ruoli diversi – il primo da Presidente della Regione il secondo da assessore alla Sanità – soprattutto con risultati diversi, non ha pesato sulla scelta degli elettori. Probabilmente perchè l‘effetto traino di Giorgia Meloni e del centrodestra ha prevalso su ogni altra considerazione.

Ma Attilio Fontana ha la sua personale tesi al riguardo.

“Successo oltre le aspettative”

Il governatore rieletto della Lombardia non nasconde la sorpresa per un risultato di queste dimensioni: “ Oltre le aspettative“. Cosi come il peso specifico dello schieramento che ha portato alla sua rielezione che definisce “La forza che ha più appeal sugli italiani e che riesce a fare le proposte che sono più vicine all’animo dei cittadini” .

“Abbiamo chiarito con i cittadini sulla pandemia”

Tuttavia, a suo avviso, c’è stato un chiarimento con i cittadini riguardo la gestione della pandemia: “In quel periodo c’è stata una narrazione lontana dai fatti – ha detto intervenendo nella trasmissione ‘Mattino Cinque News – siamo riusciti a chiarire, la storia è venuta a galla e i cittadini hanno capito che noi anche in quella drammatica situazione abbiamo fatto quello che era umanamente possibile e hanno apprezzato la ripartenza con la campagna vaccinale e la ripresa economica.

Forse è stato penalizzato anche il tentativo degli avversari che hanno cercato sempre di essere polemici”.