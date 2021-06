Regno Unito, un nuovo libro svela cosa ci fu dietro la faida tra William e Harry

Cosa ha fatto scatenare la lite tra i due principi William e Harry? Un nuovo libro svela come la colpa potrebbe essere stata di Meghan.

Cosa potrebbe avere scatenato la faida tra i due principi William e Harry? un nuovo libro scrivo da Robert Lacey rivela nuovi dettagli che potrebbero mettere la moglie di Harry Meghan Markle in una luce non propriamente positiva. Secondo le ipotesi esposte nel libro, Meghan Markle potrebbe aver pianificato fin dall’inizio il suo ritorno negli Stati Uniti mostrandosi fin da subito ostile con la famiglia reale e il personale di corte.

Quindi la degenerazione della lite tra i due fratelli che ha portato alla Megxit.

William Harry nuovo libro, “Meghan avrebbe pianificato il ritorno negli USA fin dall’inizio”

Quella di Meghan potrebbe essere stata una messinscena orchestrata ad arte per permettere all’ex attrice statunitense di fare ritorno nel Paese natale. Lo sostiene un nuovo libro dal titolo “Battle of the brothers” pubblicato da Robert Lacey e del quale il Times ha reso noto alcuni spezzoni.

Stando a quanto scrive l’autore, Meghan Markle avrebbe recitato fin da subito la parte della vittima mostrandosi prepotente e sgarbata sia con i membri della famiglia reale, sia con il personale di corte. “Recitava la parte della vittima, ma era prepotente e sgarbata con il personale di corte, in linea con le abitudini di Hollywood”, si legge.

William Harry nuovo libro, “Lite scatenata da una e-mail inviata ufficialmente”

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata l’invio di una e-mail da parte del segretario alle comunicazioni dei duchi di Cambridge e dei Sussex nel quale sarebbe stato appunto messo in evidenza come Meghan Markle fosse una vera e propria prepotente con il personale di palazzo. Stando a quanto scrive Vanirty fair, sembra che già allora in tempi non sospetti i dipendenti della casa reale avevano dato il via scherzosamente all’hashtag #freeHarry.

William Harry nuovo libro, “Kate Middleton era diffidente fin dall’inizio”

Nel libro viene svelato un altro particolare interessante ovvero come Kate Middleton fosse stata fin da subito diffidente fin da subito nei confronti della Duchessa del Sussex. Particolare spazio era stato dedicato all’intervista rilasciata qualche mese fa a Oprah Winfrey nel quale il principe Harry ha affermato come la faida fosse iniziata a seguito del viaggio in Autralia del 2018 durante il quale il principe William non averebbe digerito la bravura dei duchi. Harry e Meghan avrebbero smentito prontamente questa versione definendo tale versione dei fatti diffamatoria.

Il resto è storia. I due fratelli appaiono sempre più separati. Da una parte il principe William che ha messo la monorchia al primo posto, dall’altro Harry e Meghan che da poco sono diventati genitori della seconda figilia Lilibeth Diana.