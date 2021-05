Royal Family, Kate Middleton come il Principe Filippo: “Sarà lei il collante della famiglia”

Kate Middleton che un giorno diventerà regina consorte, avrebbe ereditato un ruolo importante. Sarebbe lei il collante della famiglia.

Per Kate Middleton moglie e madre del futuro erede al trono del Regno Unito si prospetta un futuro di grande responsabilità. Stando a quanto riporta la biografa reale Katie Nicholl, la Duchessa di Cambridge avrebbe già ereditato un ruolo di peso.

Con la morte del Principe Filippo, sarebbe diventata proprio lei il collante che tiene insieme la famiglia, quella “roccia” come lo chiamava affettuosamente la Regina, alla quale aggrapparsi. Lo dimostrerebbero del resto – stando a quanto riporta tabloid “The sun” – alcuni recenti episodi come ad esempio la chiacchierata tra il Principe William e il Principe Harry a seguito del funerale del Duca di Edimburgo. Dalla parte di Kate inoltre ci sarebbe l’accoglienza da parte di fan con la popolarità che avrebbe superato persino quella di Carlo e Camilla.

Kate Middleton Principe Filippo: “Il collante della Royal family”

La vera erede del Principe Filippo e Duca di Edimburgo. A scriverlo la biografa Katie Nicholl descrivendo come il ruolo di Kate si sia andato in questi ultimi mesi via via delineando arrivando a farsi carico della pesante eredità del Principe Filippo che in qualità di Principe consorte tanto ha lavorato sotto traccia innovando la monarchia senza snaturalizzarla. In effetti non è difficile trovare delle analogie tra la Duchessa di Cambridge e il fu Duca di Edimburgo.

Nello specifico il futuro di consorte di capo dello stato e genitore dell’erede al trono, un ruolo di sostegno apparentemente secondario eppure fondamentale perché in grado di tenere insieme le cose proprio come i tasselli di un puzzle.

Kate Middleton Principe Filippo, l’ago della bilancia

Stando a quanto riporta il quotidiano “The sun”, il ruolo di Kate si sarebbe rivelato fondamentale nel corso delle esequie del Principe Filippo: “Durante il funerale la mossa conciliante del principe William di aspettare che Harry uscisse dalla Cappella di San Giorgio nel castello di Windsor è stata suggerita dalla moglie” – scrive il noto tabloid inglese – che sul principe Harry ha dichiarato: “È grato a Kate per l’opportunità”.

Kate Middleton Principe Filippo, cosa dicono i sondaggi

A giocare favore della Duchessa di Cambridge i sondaggi che vedrebbero Kate Middleton e il Principe William più popolari del Principe Carlo e della consorte Camilla Parker Bowles. Com’è noto sono molti i ciittadini che vorrebbero vedere William sul trono d’Inghilterra saltando di una generazione. “In molti pensano che sarebbe meglio saltare una generazione e lasciare che la corona si sposti direttamente sul capo di William e Kate, di sicuro più popolari di Carlo e Camilla”, scrive la biografa reale Katie Nicholl.