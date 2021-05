Harry e Meghan nella bufera: “Bisogna sospendere i loro titoli”

Il Principe Harry e Meghan Markle potrebbero presto essere privati dei loro titoli nobiliari: il Principe Carlo sarebbe furioso con loro.

Stando agli ultimi rumor in circolazione Buckingham Palace starebbe pensando di sospendere definitivamente i titoli nobiliari del Principe Harry e di Meghan Markle, che sarebbero così relegati al ruolo di semplici celebrità.

Harry e Meghan: i titoli

Il Principe Carlo e il resto della famiglia reale sarebbero a dir poco furiosi con Harry e Meghan Markle, e in particolare il duca del Galles avrebbe praticamente “chiuso” i suoi rapporti col figlio dopo la sua controversa e recente intervista all’Armchair Expert, dove aveva affermato che la sua vita nella famiglia reale sarebbe stata come quella di un “animale allo zoo”.

Il personale di Buckingham Palace avrebbe dunque chiesto a gran voce la rimozione dei titoli per i due ex Sussex, che non essendo più duchi del Sussex potrebbero essere considerati come delle “semplici celebrità”. Sembra che a seguito dell’indiscrezione circolata nelle ultime ore il museo delle cere Madame Tussauds abbia spostato le statue raffiguranti Harry e sua moglie.

Harry: i rapporti col padre Carlo

Di male in peggio sarebbero finiti i rapporti tra il Principe Harry e suo padre Carlo, che dopo l’addio di Harry a Buckingham Palace avrebbero praticamente smesso di parlare.

Tra i due ci sarebbe stato un breve chiarimento in occasione del funerale del Principe Filippo (motivo per cui Harry era tornato a Londra) ma poi la sua intervista a Armchair Expert aveva finito per generare di nuovo un putiferio.

“Siamo inorriditi dal fatto che Harry abbia potuto fare questo alla regina quando Filippo di Edimburgo è appena entrato nella sua tomba. Trascinare suo nonno in tutto questo è irrispettoso. Un vero oltraggio.

Se disprezzi tanto l’istituzione che rappresenti, non dovresti continuare a sfoggiare i titoli reali. I titoli ai duchi di Sussex andrebbero sospesi. Senza titoli, sarebbero semplicemente delle celebrità”, avrebbe fatto sapere lo staff della famiglia reale.

Harry e Meghan: l’addio alla Corona

Un anno dopo le loro nozze Harry e Meghan hanno deciso di dire addio alla vita da Reali e si sono trasferiti negli States alla ricerca di maggiore riservatezza. Oggi la coppia sta per avere una seconda bambina, che sarà la prima nipote della Regina Elisabetta a nascere su suolo americano. A quanto pare tra Harry e il resto della famiglia i rapporti non sarebbero più pacifici come un tempo.