Per il piccolo Archie Harrison potrebbe arrivare molto presto un fratellino o una sorellina. Harry e Meghan sono infatti in attesa del secondogenito.

Secondo figlio per Harry e Meghan

A rendere nota la notizia il portavoce della coppia alla BBC.