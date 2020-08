Il matrimonio di Harry e Meghan è stato pianificato per un motivo ben preciso? Il retroscena di una fonte vicina alla coppia.

Una fonte vicina agli ex duchi del Sussex Harry e Meghan, ha rivelato che il matrimonio tra i due sarebbe stato pianificato: sembra che la coppia sia convolata a nozze a pochi mesi dal primo incontro, e per un motivo ben preciso.

Harry e Meghan: il retroscena sulle nozze

Un amico di Harry avrebbe svelato il motivo per cui Harry avrebbe deciso di sposare l’ex attrice Meghan Markle a pochi mesi dal loro primo appuntamento. A quanto pare dopo la fine della relazione con Cressida Bonas (e delle altre ex fidanzate, tutte insofferenti rispetto alle attenzioni ricevute dai media) Harry era alla ricerca di una compagna che fosse in grado di sostenere la pressione mediatica dovuta al ruolo di duchessa.

Meghan, attrice di fama internazionale, sarebbe dunque sembrata la candidata ideale per ricoprire questo ruolo, ma come mostrato dagli eventi le cose non sarebbero andate come voluto dal Principe. Proprio l’ex attrice avrebbe trovato insopportabili le attenzioni (e gli attacchi) a lei continuamente rivolti dalla stampa britannica, e per questo avrebbe spinto Harry a rinunciare ai titoli nobiliari, cercando una vita più riservata negli States.



Harry avrebbe desiderato inoltre una moglie che fosse in grado di eguagliare in qualche modo la cognata Kate Middleton, mentre il paragone tra le due sarebbe stato impietoso fin da quando Meghan è diventata duchessa. Secondo i rumor in circolazione tra lei e Kate non sarebbe mai corso buon sangue, e addirittura la cognata moglie di William non avrebbe invitato l’ex attrice al suo party di compleanno.