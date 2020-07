In un libro una rivelazione davvero incredibile che spiega l'antipatia tra Meghan Markle e Kate Middleton.

Meghan Markle e Kate Middleton sembrano non starsi particolarmente simpatiche e grazie ad un libro scritto da Dylan Howard e Andy Tillett è stata fatta una rivelazione che spiega i motivi di questo strano rapporto. Una rivelazione davvero inaspettata sulla duchessa di Cambridge, che avrebbe cercato di intromettersi tra Meghan e Harry.

Nel Regno Unito c’è una grande attesa per l’uscita del libro “Royals at War” il 23 Luglio 2020. Il testo svela rivelazioni scottanti sui rapporti all’interno della famiglia reale, in particolar modo su Meghan Markle e Kate Middleton.

Meghan Markle contro Kate Middleton

Ormai è chiaro a tutti che le due principesse non riescono a sopportarsi. Dietro ci sarebbero delle vicende davvero molto strane, prima fra tutte il fatto che Kate Middleton ha cercato in tutti i modi di convincere Harry a non sposare Meghan Markle.

Kate avrebbe capito che da queste nozze così frettolose sarebbero nate delle conseguenze molto serie e avrebbe tentato di fermare questo matrimonio. Meghan non ha un carattere semplice e il timore della duchessa di Cambridge era proprio quello che avrebbe allontanato il fratello di William dalla famiglia reale.

Harry, però, ha portato avanti il suo progetto. Secondo il libro una delle motivazioni più forti sarebbe quella di trovare una degna erede e sostituta della mamma Lady Diana. A nulla sono serviti i consigli di Kate Middleton, nonostante anche William fosse convinto che Meghan non era la donna giusta per Harry. Questa interferenza è stata presa dal principe come un attacco personale ed è andato avanti per la sua strada, seguendo solo il suo cuore.

Secondo una fonte Harry sarebbe così scosso per non aver potuto proteggere sua madre, da cercare a tutti i costi di proteggere sua moglie. Queste sono alcune delle motivazioni dell’allontanamento che viene chiamato Megxit.