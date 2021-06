Il prossimo 7 e 8 ottobre 2021 tornerà a Milano con la sesta edizione Reinventing: l'evento di formazione per il no profit promosso da Atlantis Company.

Mancano ormai pochi mesi al ritorno in grande stile a Milano di Reinventing 2021, l’evento di formazione e networking per il mondo del terzo settore giunto alla sua sesta edizione. La due giorni dedicata al fundraising, alla comunicazione sociale, alle risorse umane e al Corporate Social Responsability si terrà infatti i prossimi 7 e 8 ottobre 2021 e come ogni anno sarà promossa dall’agenzia di consulenza e comunicazione specializzata nel terzo settore Atlantis Company.

Reinventing, torna a Milano a ottobre 2021

In previsione dell’evento del prossimo ottobre sono già stati programmati oltre 25 appuntamenti che si terranno nelle sale della Fondazione Stelline, una delle più importanti realtà istituzionali del capoluogo lombardo che quest’anno ospiterà per l’occasione la sesta edizione di Reinventing. Oltre 60 relatori provenienti da tutta Italia che si alterneranno nei due giorni di manifestazione per promuovere l’innovazione all’interno del no profit, un settore che dopo gli sconvolgimenti della pandemia sente forte il bisogno di rinnovarsi.

L’emergenza Covid ha infatti permesso di mettere in luce l’importante ruolo ricoperto dal terzo settore nella nostra società, e soprattutto nelle fasi cruciali della pandemia. È proprio con l’intento di valorizzare questo ambito che durante la plenaria di apertura saliranno sul palco rappresentanti di Cesvi, Ospedale San Raffaele e GoFoundMe, che racconteranno il ruolo del no profit all’interno della comunità. Ampio spazio sarà inoltre dato anche al rapporto tra terzo settore e mondo profit, con rappresentanti di grandi aziende.

Reinventing 2021, a Milano sesta edizione: gli ospiti dell’evento

Nel corso dei due giorni di Reinventing non interverranno soltanto esperti di comunicazione sociale e fundraising, ma anche ospiti speciali come Andrea Colamedici, filosofo ed editore di Tlon; Michelangelo Tagliaferri, fondatore Accademia di Comunicazione; Claudia Fiaschi, portavoce del Forum Nazionale Terzo Settore, e Roberto Natale, della Responsabilità Sociale RAI.

Non mancheranno momenti di intrattenimento, come la performance di Antonella Ferrari, scrittrice, attrice e ambasciatrice AISM che a Sanremo 2021 ha emozionato tutti con il suo monologo sulla sclerosi multipla, malattia con cui convive da anni.

A proposito del ritorno di Reinventing per la sua sesta edizione è intervenito Francesco Quistelli, ceo di Atlantis Company e fondatore di Reinventing, che ha dichiarato: “A Reinventing a prendere la parola sono da sempre i protagonisti del settore, che con le loro testimonianze ‘dal campo’ mostrano meglio di chiunque la strada da percorrere per fare innovazione. […] Quest’anno non farà eccezione, anzi. Ampio spazio avranno case history ed esempi concreti di campagne e iniziative di raccolta fondi che hanno fatto scuola. Il nostro l’obiettivo è infondere nuove energie e idee creative al mondo della solidarietà, e crediamo che questo sia uno dei modi migliore per farlo”.

Early bird e biglietti

Le iscrizioni per Reinventing sono aperte e in early bird. Fino al prossimo 30 giugno sarà infatti possibile acquistare i biglietti alla tariffa speciale di 219€ + iva invece di 399€ + Iva.