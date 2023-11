Renato Zero, la lettera per Giulia Cecchettin: "Tu hai vinto"

Renato Zero, la lettera per Giulia Cecchettin: "Tu hai vinto"

Anche Renato Zero è tra i vip che in queste ore hanno voluto dedicare dei messaggi sui social a Giulia Cecchettin, la giovane che è stata uccisa dal suo ex, Filippo Turetta.

Renato Zero: la lettera di Giulia Cecchettin

Renato Zero ha voluto scrivere una lettera a Giulia Cecchettin, la ragazza che è stata uccisa dall’ex fidanzato 22enne Filippo Turetta, che si è poi dato alla fuga. “Dolce, tenera Giulia, ho saputo che sei andata via. Anzi che un’ingiusta sentenza ti ha strappata dagli affetti più cari. E da questa vita che meritavi di vivere pienamente”, ha scritto Renato Zero nel suo post dedicato alla ragazza e condiviso via social, e ancora: “Giulia il tuo amore è ancora qui e parlerà, respirerà e ti rappresenterà per sempre! Io e tantissimi altri sani e appassionati testimoni, ti porteremo nel cuore! Tu hai vinto!!! L’odio invece, ancora una volta, ne esce sconfitto. Che il Signore raccolga la tua anima innocente e le offra la pace migliore!!! Il tuo per sempre amico. Renato”.

Sui social in tanti si sono uniti alle parole del cantante con messaggi d’affetto dedicati alla ragazza uccisa. Nel frattempo il suo assassino, Filippo Turetta, è atteso in Italia e ha trascorso la sua prima notte di carcere in Germania.