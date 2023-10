Reporter morto in Libano nel raid israeliano, il video shock con le urla dell...

È stato ucciso in Libano durante il raid di Israele il reporter di Reuters Issam Abdallah: gli istanti che hanno seguito la sua terribile morte sono stati immortalati in un video shock diffuso sui social. Nella clip, si sente una collega della vittima urlare in preda al panico dopo essere rimasta gravemente ferita.

Reporter di Reuters ucciso in Libano dal fuoco di Israele, il video

Anche il sud del Libano è finito nel mirino di Israele. Il raid dell’Idf compiuto per colpire possibili obiettivi che gravitano nell’orbita del gruppo terroristico Hezbollah è costato la vita a un giornalista mentre altri reporter sono rimasti gravemente feriti.

La vittima, Issam Abdallah, era un fotoreporter libanese che lavorava per Reuters, secondo quanto riportato da Al Manar, la tv degli Hezbollah.

Gli istanti vissuti subito dopo l’uccisione di Abdallah e il ferimento di un’altra giornalista libanese lungo la Linea Blu che demarca i due Paesi sono stati immortalati in un video amatoriale diffuso sui social e dalle televisioni del Libano e panarabe.

Le urla della collega: “Non vedo più le gambe”

Nel video, viene mostrato il busto smembrato e semicarbonizzato del cameraman Abdallah che giace a terra. A pochi metri dalla vittima, invece, c’è la sua collega Carmen Joukhadar che, sdraiata al suolo, urla in preda al panico: “Non vedo più le gambe. Non vedo più le gambe”.

Le immagini, profondamente crude e disturbanti, mettono in evidenza le gambe della giornalista che appaiono spappolate in corrispondenza delle caviglie.