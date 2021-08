In Repubblica Ceca è avvenuto un tragico scontro tra treni. Il bilancio è di tre morti e 31 feriti, di cui 4 sono in gravi condizioni.

In Repubblica Ceca è avvenuto un tragico scontro tra treni. Il bilancio è di tre morti e 31 feriti, di cui 4 sono in gravi condizioni, ma potrebbe peggiorare nelle prossime ore. Non è il primo incidente che accade nel Paese.

Scontro tra treni in Repubblica Ceca

A ovest della Repubblica Ceca occidentale, più precisamente nel villaggio di Milavce, al confine con la Germania, è avvenuto un terribile incidente tra treni. Una vera e propria tragedia, con un bilancio già drammatico, che rischia di peggiorare. Le ferrovie ceche hanno fatto sapere che nell’incidente sono stati coinvolti un treno internazionale ad alta velocità, che collega la città ceca occidentale di Plzen con Monaco di Baviera in Germania, e un treno passeggeri locale.

Si tratta di una situazione molto grave, soprattutto perché sembrerebbe si sia trattato di un errore umano.

Repubblica ceca, scontro tra treni: il bilancio

Il bilancio è già drammatico, ma potrebbe ulteriormente peggiorare. Al momento sono stati accertati tre morti, mentre i feriti sono 31, di cui 4 in gravi condizioni. “Possiamo confermare che due persone hanno perso la vita” ha riferito la polizia nazionale ceca sul profilo Twitter, precisando che il terribile incidente tra i treni è avvenuto poco dopo le 8, ora locale.

Nel luglio dell’anno scorso ci sono stati due incidenti ferroviari in Repubblica ceca. Tre persone erano morte e decine di altre erano rimaste ferite. La situazione è drammatica in questo momento e stanno cercando di capire realmente quello che è successo e di chi sono le responsabilità di quanto accaduto.

Repubblica ceca, scontro tra treni: errore umano

Sul luogo del terribile incidente sono immediatamente arrivati 4 elicotteri e molte squadre di soccorsi.

“La situazione è grave” ha commentato Karel Havlicek, ministro dei trasporti, secondo cui è molto probabile che l’incidente sia stato causato da un errore umano. Il ministro ha riferito che il conducente del treno ad alta velocità non era riuscito a fermarsi dove avrebbe dovuto fermarsi. Ovviamente sono ancora da valutare tutte le ipotesi per cercare di capire cosa può aver causato questo terribile incidente in cui hanno perso la vita tre persone. Testimonianze e ulteriori dettagli riusciranno a fare maggiore chiarezza su quanto accaduto in Repubblica Ceca, nella speranza che il bilancio non peggiori nelle prossime ore.