Un tremendo incidente ferroviario tra due diversi convogli avvenuto nei pressi della città di Tahta, in Egitto, ha provocato 32 morti e 66 feriti.

Tragedia in Egitto, dove ben 32 persone hanno perso la vita a seguito di un incidente ferroviario avvenuto nei pressi della città di Tahta, nel governatorato di Shoag. Due treni si sono infatti scontrati tra di loro, per cause ancora in corso di accertamento, causando un drammatico deragliamento con conseguente interruzione del traffico sulla linea.

Sul posto sono immediatamente accorse numerose ambulanze per soccorrere le decine di passeggeri rimasti feriti.

Incidente ferroviario in Egitto, 32 morti

Al momento il numero di vittime riportato dal ministero della Salute egiziano è di 32, ma è probabile che nelle prossime ore questo possa salire. Oltre alle cinquanta ambulanze, sul luogo dell’incidente dovrebbe giungere a breve anche il ministro dei Trasporti Kamel El-Wazir, che ha chiesto l’immediato arresto dei conducenti dei due convogli nonché la formazione di un comitato tecnico che possa accertare le cause e le effettive responsabilità dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dall’Autorità ferroviaria egiziana infatti, è stato scoperto che l’incidente potrebbe essere stato provocato da alcuni individui che hanno attivato illecitamente i freni di emergenza su uno dei due treni protagonisti dello schianto. La brusca frenata del convoglio ha poi fatto si che questo venisse colpito in pieno dal treno che lo precedeva, causando il deragliamento di almeno tre vagoni.

A seguito dei numerosi feriti causati dall’incidente inoltre, gli ospedali del governatorato di Shoag hanno annunciato lo stato di allerta.