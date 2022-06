Riccardo Guarnieri ha già dimenticato Ida Platano? L’indiscrezione

Riccardo Guarnieri sarebbe stato avvistato in compagnia di una misteriosa mora a Napoli.

Riccardo Guarnieri ha già una nuova fiamma dopo la fine della sua esperienza a Uomini e Donne? Secondo indiscrezioni l’ex di Ida Platano sarebbe stato avvistato a Napoli in compagnia di una misteriosa mora.

Riccardo Guarnieri: la presunta nuova fiamma

Secondo i rumor in circolazione Ida Platano sarebbe stato avvistato a Napoli in compagnia di una misteriosa fiamma il cui nome, al momento, resta top secret. In tanti tra i fan dei social si chiedono se la vicenda – riportata da Amedeo Venza – troverà riscontri nei prossimi giorni – e se Riccardo romperà il silenzio sulla questione.

Ida Platano – che nel frattempo ha deciso di cambiare drasticamente il suo look – non si è espressa in merito alla vicenda e già nei giorni scorsi ha fatto sapere di non essere in vena di parlare del suo ex.

Lo sfogo di Ida Platano

Ida Platano ce l’ha con Riccardo per il suo comportamento e lo ha accusato di averla ingannata per la seconda volta, illudendole di provare ancora qualcosa nei suoi confronti. I due hanno avuto un acceso confronto a Uomini e Donne e Ida ha dichiarato di non voler più avere nulla a che fare con il cavaliere in futuro. L’amica di Gemma Galgani riuscirà a sua volta a trovare la felicità accanto a un nuovo amore?