Ida Platano cambia look: la reazione dei fan dei social

Ida Platano ha deciso di dare una svolta al suo look e si è mostrata via social con il suo nuovo colore di capelli.

Dopo l’ultima disastrosa avventura a Uomini e Donne, Ida Platano ha confessato ai suoi fan di voler dare una svolta al suo look.

Ida Platano: il cambio di look

Ida Platano ha deciso di rivoluzionare il suo look e dopo l’ultima esperienza a Uomini e Donne (che si è conclusa con una furibonda lite con Riccardo Guarnieri) ha deciso di tingersi di biondo.

“Oggi mi prendo una giornata tutta per me, cambiamenti cambiamenti bionda bionda bionda”, ha detto entusiasta l’amica di Gemma Galgani, che ha mostrato ai fan ogni passo del suo cambio di look nel suo salone di bellezza. In tanti le hanno fatto i complimenti per la sua stroardinaria bellezza, ma tra le malelingue c’è anche chi non ha potuto fare a meno di notare che Ida sia tornata a sfoggiare la stessa chioma che aveva ai tempi della sua relazione con Riccardo.

Ida Platano: la rottura con Riccardo

A Uomini e Donne Ida Platano si è sentita presa in giro da Riccardo e, dopo una cena insieme a lui, ha comunicato pubblicamente di non volergli mai più dare retta.

“Dico solo questo: quando mi sono trovata a Uomini e Donne con davanti Riccardo ho detto tutto quello che potevo dire, anche con difficoltà. Come avete visto, non mi sono sentita molto bene”, ha ammesso Ida, e ancora: “Non mi sento di aggiungere altro, per il momento.

Deve passare questa fase. Poi magari ci sentiremo più avanti“.