Riccardo Guarnieri torna sui social: lo straordinario dimagrimento

Dopo alcuni mesi di latitanza dai social Riccardo Guarnieri è tornato a mostrarsi ai fan.

Dopo il naufragio della sua storia d’amore con Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri si è preso una pausa dal mondo dei social e dopo alcuni mesi di riserbo ha deciso di tornare a mostrarsi ai suoi fan, che hanno notato il suo incredibile cambiamento.

Riccardo Guarnieri torna sui social

Dopo alcuni mesi di lontananza dal mondo social a sorpresa Riccardo Guarnieri è tornato a mostrarsi ai fan, che non hanno potuto fare a meno di notare il suo straordinario cambiamento fisico: l’ex volto di Uomini e Donne infatti è incredibilmente dimagrito. Riccardo non ha parlato del suo incredibile dimagrimento ma si è mostrato apparentemente sereno e sorridente durante il suo soggiorno in una masseria di Castellana Grotte (in provincia di Bari).

Intanto sembra definitivamente archiviato il suo rapporto con Roberta Di Padua, con cui inizialmente aveva lasciato il trono di Uomini e Donne e con cui sembrava intenzionato a costruire qualcosa di concreto. Riccardo ha gettato pesanti accuse contro la dama e contro la sua ex compagna, Ida Platano, confessando anche che le due avrebbero utilizzato il programma al solo fine di ottenere maggiore visibilità.

Riccardo Guarnieri è single

Oggi Riccardo Guarnieri è single e sembra intenzionato a prendersi una pausa dalla sua vita sotto i riflettori.

Alcuni mesi fa l’ex cavaliere si era detto pronto a costruire una famiglia insieme a Roberta Di Padua, che a sua volta oggi sembra aver messo una pietra sopra al rapporto naufragato. “Avevo bisogno di tempo per capirci ancora, e invece lui ha avuto fretta: quando vengo messa davanti a un aut-aut scelgo sempre la strada più facile, quella che mi fa eliminare il problema. Se non mi avesse messo fretta forse oggi staremmo ancora insieme”, ha dichiarato Roberta in seguito alla sua rottura da Riccardo.

In tanti sono curiosi di sapere se a settembre Riccardo tornerà al trono over, ma al momento sulla questione non vi sono conferme (specie visto che al programma ha fatto nuovamente il suo ingresso Ida Platano, con cui un anno fa il cavaliere sembrava pronto a convolare a nozze).

Riccardo Guarnieri e Ida Platano

Riccardo Guarnieri non avrebbe mantenuto un buon rapporto neanche con la sua ex, Ida Platano, nonostante i due si siano più volte chiariti a Uomini e Donne. “Mi ha preso in giro dall’inizio alla fine”, ha tuonato Riccardo durante il suo ultimo scontro con Ida al dating show di Maria De Filippi. Tra i due ci saranno ulteriori sviluppi in futuro?