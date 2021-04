Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Roberta si sono lasciati? L’indiscrezione

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua si sono lasciati? I due hanno smesso di mostrarsi insieme sui social.

Storia finita tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua? I due hanno lasciato insieme Uomini e Donne ma negli ultimi tempi non si sarebbero praticamente mai mostrati insieme.

Riccardo Guarnieri e Roberta si sono lasciati?

Stando a numerose indiscrezioni in circolazione in rete, la storia d’amore tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sarebbe naufragata.

Sulla questione al momento non vi sono certezze, ma stando ai rumor i due potrebbero essersi detti addio a pochi mesi dalla loro scelta a Uomini e Donne. Già in passato Roberta aveva deciso di mettere fine alla sua storia con Riccardo, sostenendo che l’atteggiamento del cavaliere nei suoi confronti fosse stato “poco passionale”.

“Si è aggiunto anche il problema dell’attrazione fisica, e sono arrivata a mettermi in discussione e a domandarmi se non gli piacessi più.

Questa situazione mi ha creato insicurezza”, aveva confessato Roberta dopo la crisi con Guarnieri. Al momento i due avrebbero smesso di mostrarsi insieme via social e non hanno confermato né smentito le voci in merito alla loro presunta rottura. In tanti tra i fan sui social sperano di ricevere presto notizie da parte della coppia che per oltre un anno ha tenuto i telespettatori di Uomini e Donne col fiato sospeso.