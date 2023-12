Richard Franklin è morto: il capitano Mike Yates di Doctor Who stava per compiere 88 anni.

Lutto nel mondo del cinema mondiale: l’attore Richard Franklin è morto nel sonno nella notte del 25 dicembre 2023. A rendere pubblica la triste notizia è stato l’amico Liam Rudden.

Richard Franklin è morto: addio all’attore di Doctor Who ed Emmerdale

Richard Franklin si è addormentato nella tarda serata del 25 dicembre 2023 e non si è più svegliato. Così è morto l’attore britannico, famoso per il ruolo di Mike Yates in Doctor Who. A rendere pubblica la notizia è stato l’amico Liam Rudden, incaricato dalla famiglia dell’artista di accedere al profilo social del defunto per annunciarne la scomparsa.

L’annuncio di Liam Rudden

Liam Rudden, grande amico di Richard Franklin, ha annunciato:

“È con grande tristezza che la famiglia di Richard Franklin mi ha chiesto di condividere la notizia della sua scomparsa, questa mattina presto. Richard è morto serenamente nel sonno. I dettagli dell’organizzazione del funerale saranno condivisi qui quando verranno annunciati. Dormi bene Richard #RIP”.

Chi era Richard Franklin?

Classe 1936, Richard Franklin è nato a Londra il 15 gennaio. A breve avrebbe compiuto 88 anni, ma la morte lo ha strappato alla vita. Famoso per aver vestito i panni del Capitano Mike Yates in Doctor Who dal 1971 al 1974, ha preso parte anche a importanti programmi televisivi britannici, come Crossroads ed Emmerdale Farm.